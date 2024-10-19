Субсидія зменшує витрати українських сімей на оплату комунальних послуг і кожра родина може самостійно розраховувати, чи має вона право на субсидію та який буде її розмір.
Про це інформують в Міністерстві соціальної політики України.
Як розраховується субсидія:
У 2024 році також згідно з поточною постановою, субсидія надається тим сім’ям, у яких витрати на комунальні послуги перевищують їхній обов’язковий платіж.
Сума обов'язкового платежу є індивідуальною для кожної родини, враховуючи середньомісячний дохід на одну особу.
Обов'язковий відсоток платежу за комунальні послуги домогосподарства розраховується за ось такою формулою:
Ро = Кд / Кг × Рг, де:
- Ро – частка доходу, яку сім'я має заплатити за комунальні послуги;
- Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (середній дохід на одну особу, поділений на прожитковий мінімум);
- Кг – базовий коефіцієнт доходу для отримання субсидії, що дорівнює двом прожитковим мінімумам;
- Рг – базова норма оплати комунальних послуг. Під час воєнного стану вона становить 15% від середнього доходу домогосподарства, а після його завершення збільшується до 20%.
Ця формула дозволяє вираховувати, яку частину свого доходу кожна родина має витрачати на оплату комунальних послуг.
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