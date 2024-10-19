Субсидія надається тим сім’ям, у яких витрати на комунальні послуги перевищують їхній обов’язковий платіж

Субсидія зменшує витрати українських сімей на оплату комунальних послуг і кожра родина може самостійно розраховувати, чи має вона право на субсидію та який буде її розмір.

Про це інформують в Міністерстві соціальної політики України.

Як розраховується субсидія:

У 2024 році також згідно з поточною постановою, субсидія надається тим сім’ям, у яких витрати на комунальні послуги перевищують їхній обов’язковий платіж.

Сума обов'язкового платежу є індивідуальною для кожної родини, враховуючи середньомісячний дохід на одну особу.

Обов'язковий відсоток платежу за комунальні послуги домогосподарства розраховується за ось такою формулою:

Ро = Кд / Кг × Рг, де:

Ро – частка доходу, яку сім'я має заплатити за комунальні послуги;

Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (середній дохід на одну особу, поділений на прожитковий мінімум);

Кг – базовий коефіцієнт доходу для отримання субсидії, що дорівнює двом прожитковим мінімумам;

Рг – базова норма оплати комунальних послуг. Під час воєнного стану вона становить 15% від середнього доходу домогосподарства, а після його завершення збільшується до 20%.

Ця формула дозволяє вираховувати, яку частину свого доходу кожна родина має витрачати на оплату комунальних послуг.

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