На суді чоловік пояснив, що є єдиним працюючим у сім'ї і змушений був доглядати за хворою дружиною, тещею та тестем.

На Полтавщині чоловік ухилявся від мобілізації, аргументуючи це необхідністю догляду за хворими членами сім'ї.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, обвинувачений, батько двох дітей, пройшов військово-лікарську комісію та отримав повістку для відправки до військової частини. Однак у зазначений час він не з’явився та не повідомив про причини своєї відсутності.

На суді чоловік пояснив, що є єдиним працюючим у сім'ї і змушений був доглядати за хворою дружиною, тещею та тестем. Він також зазначив, що через це не зміг виконати свої обов’язки щодо мобілізації, та висловив каяття.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки позбавлення волі. Водночас суд вирішив звільнити його від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на один рік.

Нагадаємо, нещодавно в селищі Великодолинське, що на Одещині, під час перевірки документів представниками територіального центру комплектації та соціального забезпечення у місцевого жителя стався напад епілепсії.

Як повідомляє на ТЦК, чоловіка терміново госпіталізували, проте обставини події спровокували бурхливі дискусії в соціальних мережах.