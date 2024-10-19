Якщо ж звернення буде зроблене після 30 листопада, але до 1 грудня, виплати почнуть нараховувати з місяця подачі заяви.

Українці, які не можуть самостійно покривати витрати на комунальні послуги, можуть отримати субсидію від держави, але існує встановлений кінцевий термін для подачі документів на ці виплати.

Про це інформує 24 канал.

Подача документів на субсидію

Подати заяву на субсидію для опалювального сезону 2024-2025 можна до 30 листопада. У такому випадку виплати будуть нараховані заднім числом з 1 жовтня.

Якщо ж звернення буде зроблене після 30 листопада, але до 1 грудня, виплати почнуть нараховувати з місяця подачі заяви.

Документи можна подати через ЦНАП, Пенсійний фонд України або онлайн.

Нагадаємо, що з 2023 року діє спрощена процедура подачі заяв. Тепер можна подати спрощений документ, в якому зазначаються лише члени родини, а решту інформації збирає ПФУ.

Однак, громадяни, які мають борги за комунальні послуги, можуть залишитися без субсидії. Щоб уникнути цього, потрібно сплатити заборгованість або укласти договір про її реструктуризацію з постачальниками.

Нагадаємо, субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть припинити, якщо виникає заборгованість, проте після погашення боргу або укладання договору про реструктуризацію виплати можна відновити.