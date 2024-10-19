Представник головного офісу Ощадбанку пояснив, що стягнення комісії за неуспішні запити передбачене тарифами банку, які можна переглянути на офіційному сайті.

Одна з клієнток державного банку "Ощадбанк" поділилася досвідом, коли банк знімає комісію під час оплати через термінал.

Про це йдеться в дописі на офіційній сторінці банку у Facebook. Комісія в Ощадбанку.

За її словами, списання відбувається через так звану "обробку авторизаційного запиту" на суму, що перевищує залишок на рахунку.

За словами жінки, банк використовує нову схему для отримання коштів з клієнтів. Якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати покупки (навіть якщо не вистачає лише гривні), операція буде відхилена, але комісія все одно зніметься.

"Уявіть, на вашій картці 1000 грн, а ви намагаєтеся оплатити покупку на 1001 грн. Операція не проходить, ви пробуєте ще раз — і знову помилка. За кожну спробу Ощадбанк списує гроші у вигляді комісії. Якщо ви зробите кілька спроб, то кілька разів втратите гроші", — зазначила вона.

Жінка висловила своє обурення через те, що банк не попереджає про такі списання, і клієнти дізнаються про них лише при перевірці балансу.

"Цю комісію називають 'обробкою авторизаційного запиту на суму, що перевищує доступний залишок'", — підкреслила вона.

Відповідь Ощадбанку

Представник головного офісу Ощадбанку пояснив, що стягнення комісії за неуспішні запити передбачене тарифами банку, які можна переглянути на офіційному сайті. Він також навів інформацію про те, що перший запит на добу не тарифікується, а за кожен наступний стягується 3 гривні.

Банк рекомендує клієнтам перевіряти баланс перед введенням суми, щоб уникнути зайвих витрат.

"Радимо безкоштовно перевіряти залишок через додаток Ощад — це займе кілька секунд і дозволить завжди знати доступну суму для платежів", — додали в банку.

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