Виконання цих п'яти кроків допоможе позбавитися неприємного запаху з холодильника без хімії.

Дізнайтеся, позбутися неприємного запаху без хімії в холодильнику та морозильній камері, а також запобігти його повторній появі.

Як позбутися неприємного запаху з холодильника без хімії:

Звільніть холодильник та морозильник.

Щоб позбутися неприємного запаху у вашому холодильнику та морозильнику , настав час засукати рукави і приступити до роботи. Перший крок – звільнити полиці та ящики, щоб мати гарний огляд поверхні вашого холодильника.

Після того, як все буде винесено та розміщено на стільниці, почніть ревізію та прибирання.

2. Очистіть холодильник та морозильник.

Для початку розпорошіть на внутрішні поверхні суміш води та оцту або універсальний засіб для чищення на рослинній основі і протріть все теплим вологим рушником з мікрофібри.

Почніть зверху та рухайтеся вниз; обов'язково почистіть полиці та ящики, а також не забудьте про бічні стінки та задню частину холодильника.

3. Перевіряйте всі продукти харчування, щоб позбавитися неприємного запаху з холодильника без хімії. Ваш холодильник і морозильник можуть бути блискучими та вільними від бактерій, але робота ще не закінчена, тому не просто прибирайте всі продукти назад у відведене для них місце.

Натомість перевірте стан кожного предмета, включаючи приправи та інші основні продукти, такі як олія. Цей крок має вирішальне значення: неприємні запахи в холодильнику чи морозильнику виникають з багатьох причин, але одним із основних джерел є сама їжа.

4. Складіть графік прибирання та перевірте температуру.

Глибоке чищення холодильника та морозильника від неприємних запахів – це рутина. Замість того, щоб чекати мотивації від запаху, чистіть холодильник щотижня, щоб запобігти появі запахів.

5. Поставте відкриту пачку харчової соди.

У перервах між збираннями ставте в холодильник відкриту коробку з харчовою содою. Це допоможе позбавитися деяких слабких запахів їжі, які витають у холодильнику.

Джерело: marthastewart .

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