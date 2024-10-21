Наразі тарифи на електроенергію для населення значно нижчі, ніж на оптовому ринку, де ціна продовжує зростати через дефіцит.

Українців незабаром може чекати зростання тарифів на електроенергію.

Таку інформацію озвучив голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв під час ефіру на День.LIVE.

Ймовірно, це станеться вже наприкінці опалювального сезону, у травні наступного року, хоча обговорення щодо більш раннього підвищення вже тривають.

Коли і наскільки можуть підвищити тарифи

Наразі тарифи на електроенергію для населення значно нижчі, ніж на оптовому ринку, де ціна продовжує зростати через дефіцит. Крім того, Україна змушена імпортувати електроенергію з ЄС, де, зокрема в Словаччині, ціни дуже високі.

"На сьогодні діє президентський мораторій на підвищення тарифів до завершення опалювального сезону. Однак це питання вже обговорюється, і на рішення впливають як політичні, так і соціальні чинники. За наявною у мене інформацією, тариф можуть підняти в межах 25-50 копійок", — повідомив Станіслав Ігнатьєв.

Експерт підсумував, що вартість кіловата для населення може зрости до 4,7 грн після завершення опалювального сезону, а можливо і раніше.

Нагадаємо, що українці можуть оплачувати комунальні послуги, зокрема електроенергію, грошима, які накопичуються в межах програми "Національний кешбек".

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