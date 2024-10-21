Росія, за словами експерта, вестиме війну переважно за рахунок людських ресурсів, а не техніки, тож потрібно збільшити людський ресурс.

Станом на жовтень 2024 року, в Україні на військовому обліку перебувають лише окремі категорії жінок, проте в разі загострення бойових дій може виникнути необхідність загальної мобілізації як чоловіків, так і жінок.

Про це своєму інтерв'ю 24 каналу, яке відбулося 17 жовтня, заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Коваленко розповів, які функції можуть виконувати жінки у разі їх призову до війська.

Експерт пояснив, що у 2025 році головною проблемою для України буде велика чисельність російських військових. Росія, за словами експерта, вестиме війну переважно за рахунок людських ресурсів, а не техніки. Для перемоги Україні потрібно буде збільшити ефективність у знищенні ворожих сил. Він зазначив, що якщо зараз щомісяця знищується 30–35 тисяч росіян, то наступного року ця цифра має зрости до 45–50 тисяч.

У разі мобілізації жінок, вони здебільшого займатимуться завданнями у тилу. "Жінок не залучатимуть до штурмових операцій, але для виконання важливих завдань у тилу їх мобілізація буде необхідною", — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що нещодавно в селищі Великодолинське, що на Одещині, під час перевірки документів представниками територіального центру комплектації та соціального забезпечення у місцевого жителя стався напад епілепсії.

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