Дізнайтеся, як вирощувати перець у горщиках на підвіконні, терасі або теплиці для отримання смачного домашнього врожаю.
Як виростити на підвіконні перець?
Найважливіший аспект вирощування перців - забезпечення правильного середовища зростання.
Ось чому вивчення вирощування перців у горщиках на підвіконні дасть найбільші шанси на успіх, оскільки ви зможете перемістити горщики у краще місце для проростання насіння та процвітання рослин.
Для зростання перцю потрібне тепле середовище з великою кількістю прямого сонячного світла, тому воно ідеально підходить для посадки у віконних ящиках на сонячному підвіконні, що виходить на південь.
Додайте перець до списку культур для вирощування в теплиці або вирощуйте у захищеному місці у саду у дворі або на підвіконні.
Більшість сортів перцю родом із теплого клімату, і для проростання їм потрібно багато тепла. Це робить їх ідеальними рослинами для вирощування у горщиках у приміщенні, де вони краще захищені від холодних погодних умов.
Як виростити перець у горщиках на підвіконні крок за кроком:
1. Підготуйте піддон або горщики для розсади.
2. Посіяти насіння перцю.
3. Зачекайте, поки насіння перцю проросте.
4. Регулярно поливайте.
5. Пересадка розсади:
Щоб пересадити розсаду перцю у більший горщик на підвіконні, обережно вийміть розсаду, злегка стиснувши зовнішню частину горщика, щоб витягнути весь блок, або обережно викопайте окремі розсади з піддону.
Перемістіть розсаду разом із ґрунтом, посадивши одну розсаду перцю в горщик на підвіконні, наповнений багатоцільовим компостом.
Джерело: idealhome .
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