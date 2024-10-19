Як вирощувати перець у горщиках на підвіконні - просте керівництво для новачків із вирощування самостійно.

Дізнайтеся, як вирощувати перець у горщиках на підвіконні, терасі або теплиці для отримання смачного домашнього врожаю.

Як виростити на підвіконні перець?

Найважливіший аспект вирощування перців - забезпечення правильного середовища зростання.

Ось чому вивчення вирощування перців у горщиках на підвіконні дасть найбільші шанси на успіх, оскільки ви зможете перемістити горщики у краще місце для проростання насіння та процвітання рослин.

Для зростання перцю потрібне тепле середовище з великою кількістю прямого сонячного світла, тому воно ідеально підходить для посадки у віконних ящиках на сонячному підвіконні, що виходить на південь.

Додайте перець до списку культур для вирощування в теплиці або вирощуйте у захищеному місці у саду у дворі або на підвіконні.

Більшість сортів перцю родом із теплого клімату, і для проростання їм потрібно багато тепла. Це робить їх ідеальними рослинами для вирощування у горщиках у приміщенні, де вони краще захищені від холодних погодних умов.

Як виростити перець у горщиках на підвіконні крок за кроком:

1. Підготуйте піддон або горщики для розсади.

2. Посіяти насіння перцю.

3. Зачекайте, поки насіння перцю проросте.

4. Регулярно поливайте.

5. Пересадка розсади:

Щоб пересадити розсаду перцю у більший горщик на підвіконні, обережно вийміть розсаду, злегка стиснувши зовнішню частину горщика, щоб витягнути весь блок, або обережно викопайте окремі розсади з піддону.

Перемістіть розсаду разом із ґрунтом, посадивши одну розсаду перцю в горщик на підвіконні, наповнений багатоцільовим компостом.

Джерело: idealhome .

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