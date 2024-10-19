Немає нічого смачнішого і простіше, ніж взяти трохи домашнього салату на підвіконні, дізнайтеся, як його виростити швидко.

Що робить вирощування листя простіше, то це те, що ви посієте правильний сорт салату в приміщенні на підвіконні або в хорошому сонячному місці поряд з кухнею.

Вирощувати з насіння або почати з розсади салат вирішувати вам. Розсада салату - це простий спосіб почати, і ви зможете збирати салат у найкоротші терміни.

Завжди підтримуйте суміш вологою, але намагайтеся не переливати салат. Якщо ви почнете з високоякісної ґрунтової суміші, в ній будуть всі необхідні поживні речовини, щоб салат зміг дожити до кінця весни, інакше використовуйте універсальне рідке добриво раз на пару тижнів.

Ви можете збирати листя салату, як тільки вони дозріють, і якщо ви зробите чистий зріз вище за основу рослини, воно має продовжувати плодоносити. Мета полягає в тому, щоб зберегти кінчик (корону), що росте, зрізавши спочатку зовнішні, найзріліше листя.

Будьте обережні, щоб не зрізати салат або не пошкодити зростаючу корону або листя, що розвивається в центрі; це може означати кінець салату.

Вирощування салату у приміщенні у зимові місяці має багато переваг. Ви додасте трохи зелені в будинок, і ви завжди будете її бачити, так що ви не забудете про воду та добрива.

Ще одна перевага вирощування салату на підвіконня полягає в тому, що ви уникаєте конкуренції зі звичайними шкідниками, з якими іноді стикаєтесь у саду.

Джерело: rockypoint .

Останні новини України:

Які огірки найкраще посадити для консервування.

Як висадити салат на городі: найсприятливіші дні для гарного врожаю.

Як посіяти насіння буряка у відкритий ґрунт.