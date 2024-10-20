Господині озвучили поради для гарного врожаю, дізнайтеся, як швидко виростити на підвіконні кріп.

Незалежно від того, чи хочете ви приготувати з огірків мариновані огірки, спекти смачний хліб або приготувати супи або завжди краще виростити і мати під рукою свіжий кріп на підвіконні.

Кріп зазвичай вирощують у городах і критих садах для вирощування трав, щоб забезпечити свіжою зеленню на вимогу, однак, можна швидко виростити кріп на підвіконні.

Щоб виростити кріп на підвіконні, посійте насіння в глибокий неглазурований теракотовий контейнер, наповнений ґрунтом для розсади або кокосовою койрою.

Для оптимального зростання кропу на підвіконні необхідно щонайменше 6 годин прямого сонячного світла на день.

Як і більшість інших трав, вирощування кропу на підвіконні — процес простий, зрозумілий, що не потребує спеціального обладнання.

Що слід враховувати при вирощуванні на підвіконні кропу:

Використовуйте ємності для кропу відповідного розміру.

Знайдіть високоякісний ґрунт для кропу, який відповідає вашим потребам.

Переконайтеся, що вибраний сорт насіння підходить для вирощування на підвіконні.

Кріп дає довгий стрижневий корінь, щоб закріпитися у ґрунті.

Кріп краще росте, якщо його посадити з насіння, а не намагатися пересадити куплені рослини в контейнери.

Насіння кропу доступне для покупки в декількох різновидах, кожен з яких має характеристики, що відрізняють їх один від одного.

Джерело: herbsathome .

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