Отримають виплату лише ті, хто у вересні придбав українські товари на суму, що перевищує 2 грн.

Першу виплату в рамках програми "Національний кешбек" українці отримають з 22 по 31 жовтня. Кошти надійдуть 646 378 громадянам.

Як повідомили в Урядовому порталі, використати їх можна на оплату різних послуг, зробити донати на Збройні Сили або придбати військові облігації.

За даними Урядового порталу, держава переведе українцям загалом 37,2 млн грн, накопичених за покупки у вересні. Кешбек можна витратити на комунальні, медичні та транспортні послуги.

Отримають виплату лише ті, хто у вересні придбав українські товари на суму, що перевищує 2 грн. Саме таких споживачів налічується 646 378. Інші або не мали нарахувань, або сума була меншою за цю.

Важливо, що кешбек не підлягає оподаткуванню. Виплати будуть здійснюватися щомісяця, починаючи з 20 числа наступного місяця. Тобто, наприкінці жовтня українці отримають кешбек за вересень, а в кінці листопада — за жовтень.

Для отримання кешбеку необхідно активувати картку для виплат у додатку "Дія". Ті, хто це зробив, отримають свої кошти в жовтні. Якщо картка не активована, кошти все одно не зникнуть і будуть виплачені в листопаді.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що беруть участь у програмі, з максимальною сумою виплат до 3 тис. грн на місяць. Щоб отримати кешбек, потрібно подати заявку через сайт або мобільний додаток банку, що бере участь у програмі, або звернутися до відділення банку.

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