На думку Героя України, це виглядає абсолютно недоречно в умовах повномасштабної війни росії проти нашої країни.

Старший солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Іван Чорний з позивним "Берлін" висловив своє обурення щодо багатомільйонних призів, які отримують медалісти Олімпійських ігор.

Про це Іван Чорний заявив в інтерв'ю українським ЗМІ.

На думку Героя України, це виглядає абсолютно недоречно в умовах повномасштабної війни росії проти нашої країни. Як зазначив воїн, саме захисники держави створюють умови, за яких спортсмени можуть змагатися на міжнародних турнірах і тренуватися за кордоном, тоді як прості українці збирають донати на потреби ЗСУ.

"Прості українці по копійці збирають на потреби армії, а державні посадовці роздають шалені кошти професійним спортсменам, які мають можливість займатися своєю справою, їздити на міжнародні змагання і загалом непогано заробляти собі на життя… І цю можливість їм дають хлопці, які стоять і гинуть на фронтах. Не знаю, коли у нас буде порядок. На жаль, сподіватися, що його наведуть люди з посвідченнями учасників бойових дій, не варто", – пояснив Чорний.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі Україну представляли 140 атлетів, які здобули для нашої країни 12 медалей: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. Це найкращий результат "синьо-жовтих" за останні 12 років.

Призові для українських спортсменів залишилися на рівні Токіо-2020: 125 тисяч доларів за золоту медаль, 100 тисяч за срібну та 80 тисяч за бронзову.

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