Фахівці оприлюднили календар магнітних бур на тиждень із 21 по 27 жовтня, дізнайтеся, якої потужності вони будуть.

Останнім часом Сонце виявляє надзвичайну активність, викликавши кілька сонячних бур, які продовжують викликати порушення в магнітному полі Землі, дізнайтеся про календар магнітних бур на тиждень з 21 по 27 жовтня.

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC), у різних регіонах Сонця ця активність проявляється по-різному.

Варто також зазначити, що найближчими днями є ймовірність помірніших спалахів, з меншою ймовірністю ще одного сильного спалаху. Сонце тримає нас у напрузі!

Кінець жовтня 2024 передбачає декілька магнітних бур, під час яких варто бути особливо уважними до свого здоров'я.

Календар магнітних бур на тиждень з 21 по 27 жовтня:

21-22 жовтня - очікується середня магнітна буря, прогнозується, що протягом цих двох днів може спостерігатися порушення концентрації, різкі перепади настрою та втома.

Метеозалежним людям рекомендується уникати важливих справ, багато гуляти на свіжому повітрі та проводити час без стресу, у спокійній обстановці.

28 жовтня прогнозується помірна магнітна буря.

Крім того, наприкінці жовтня очікується ще одна буря середньої інтенсивності.

Чутливі люди можуть відчувати емоційну напругу та проблеми із серцем, тому слід контролювати емоції, уникати перевтоми.

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