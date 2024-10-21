В Україні вже визначено перелік професій, які критично важливі для функціонування інфраструктури.

В Україні наразі не створено справедливу модель економічного бронювання від мобілізації, і професія не може бути єдиним критерієм для цього.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

Глава держави підкреслив, що економічне бронювання повинно бути справедливим. Завдання знайти єдине і справедливе рішення покладено на Міністерство економіки та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ті моделі, які вони показували мені, вони не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші мають бути критерії. Критерієм має бути не професія", - каже Зеленський.

Проте, за словами президента, в Україні вже визначено перелік професій, які критично важливі для функціонування інфраструктури та забезпечення життєдіяльності військових. Водночас питання інших професій залишається складним, і знайти баланс у цьому питанні нелегко.

"Військові побоюються, що буде недостатньо сил. Бізнес ставиться інакше... Тому мені здається, тут поки що балансу немає - не можна просто шашкою махати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація та оголошено воєнний стан. Під час війни та у мирні часи українці мають дотримуватися правил військового обліку. На військовий облік призовників ставлять юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років.

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