Попит на долар не є таким, щоб з ним не можна було впоратися помірними валютними інтервенціями.

На валютному ринку в жовтні умови досить "теплі" — курсові показники поступово зростають, але ці зміни не є чимось новим і виглядають звичними.

Про це розповів ЗМІ начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його словами, наступного тижня валютному ринку, як і протягом останніх кількох місяців, буде властива різновекторність — курси то зростатимуть, то знижуватимуться.

Він нагадав, що на початку жовтня ринок перебував поза наглядом Національного банку. Поточні коливання були незначними. Однак регулятор, керуючись стратегічними цілями, намагається збалансувати попит і пропозицію на валюту, щоб уникнути різких змін курсів.

"Звісно ризик зростання попиту на валюту є, так би мовити, зворотнім боком війни та реакцією ринку на макропрогнози на 2025 рік. Нагадаю, що середньозважений курс наступного року буде на рівні 45 грн/долар. Однак, на мій погляд, зараз попит не перетинає межу допустимого. Він не є таким, щоб з ним не можна було впоратися помірними валютними інтервенціями. Саме тому очікується, що цього тижня ситуація копіюватиме попередній тиждень", - сказав банкір.

За його прогнозом, наступного тижня коридори допустимих валютних змін складуть 41,1-41,5 грн за долар та 45-47 грн за євро на міжбанківському ринку, а також 41,2-41,7 грн за долар і 45-47,5 грн за євро на готівковому ринку.

Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,3-0,5 грн залежно від валюти. Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

Тобто курсові показники то зростатимуть, то знижуватимуться, а амплітуда змін буде мінімальною.

Джерело: РБК-України.

Останні новини України:

Долар поповзе вгору: у бюджет на 2025 рік заклали більший курс валют, ніж зараз.

НБУ попередив українців: подальшого зростання цін не уникнути, названо цифри.

Курс валют не стоятиме на місці: в НБУ оголосили про плани щодо гривні.