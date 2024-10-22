На опублікованих кадрах видно, як четверо людей тримають чоловіка, з ніг якого злетіло взуття, на проїжджій частині вулиці.

В Мережі з’явилося відео з одного з районів Миколаєва, на якому невідомі особи у військовій формі повалили чоловіка в камуфляжі та намагалися його зв’язати.

В обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент.

На опублікованих кадрах видно, як четверо людей тримають чоловіка, з ніг якого злетіло взуття, на проїжджій частині вулиці. Біля них лежить скотч, а один з нібито військових тримає мотузку. Чоловікові, що лежить на асфальті, закривають рот.

В обласному ТЦК та СП повідомили, що їхні працівники не мають жодного відношення до цього інциденту і сподіваються, що коментарі нададуть інші підрозділи після проведення розслідування.

"На відео відсутній початок і фінал інциденту. Застерігаємо утриматися від поспішних висновків стосовно дій зафільмованих військовослужбовців і не переносити своє невдоволення на інших представників Збройних Сил України", - наголосили в Миколаївському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, що в травні 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Якщо військовозобов'язаний не виконає цю вимогу, йому загрожує штраф.

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