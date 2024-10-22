Нещодавно було оприлюднено рейтинг керівників обласних прокуратур з найвищими пенсійними виплатами - такому доходу позаздрив би кожен.

Українські ЗМІ проаналізували декларації інших працівників обласних прокуратур у різних регіонах України.

Рейтинг очолює Станіслав Муратов (43 роки), заступник керівника Харківської прокуратури, який у 2023 році отримав 1 152 155 грн пенсії. Вперше він вказав цю суму у своїй декларації за 2020 рік.

Друге місце займає Андрій Кравченко (39 років), заступник керівника прокуратури Харківщини, з пенсією 1 015 225 грн у 2023 році. Пенсія з’явилася в його декларації у 2021 році.

Третю позицію займає Олександр Фільчаков (45 років), керівник Харківської обласної прокуратури, який задекларував 823 071 грн пенсії у 2023 році. Він почав отримувати пенсію у 2020 році.

Четверте місце посідає Катерина Шевцова (42 роки), керівниця Черкаської обласної прокуратури, з пенсією 785 435 грн за 2023 рік. Вперше вона вказала пенсію у декларації за 2020 рік.

На п’ятому місці Володимир Лимар (47 років), перший заступник керівника прокуратури Харківщини, з пенсією 714 749 грн у 2023 році. Він почав отримувати пенсію у 2019 році.

Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини, який працює в органах прокуратури з 2000 року, отримав 526 160 грн пенсії у 2023 році. Вперше він вказав цю суму у декларації за 2018 рік.

Останнім представником прокуратури Харківщини в рейтингу є Олександр Сузий (41 рік), який отримав 439 576 грн пенсії у 2023 році. Він вперше зазначив пенсію у своїй декларації за 2021 рік.

Керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років) отримав 433 713 грн пенсії у 2023 році, почавши отримувати її ще у 2017 році, у віці 40 років.

Андрій Рудницький (51 рік), керівник Рівненської облпрокуратури, задекларував 424 671 грн пенсії у 2023 році. Він вперше вказав її у своїй декларації у 2017 році.

Десятку замикає Ігор Сидоренко (46 років), заступник керівника Сумської прокуратури, який вперше вказав пенсію у 406 224 грн у декларації за 2023 рік.

Джерело: ЦЕНЗОР.НЕТ

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