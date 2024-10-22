Відомо, що деякі карти Monobank перестануть працювати в 2025 році - були названі причини.

Банк Monobank оголосив про припинення співпраці з платіжною системою Mastercard - до кінця поточного року клієнтів просять замінити свої картки на ті, що підтримують систему Visa.

Офіційного повідомлення на сайті банку не було, але служба підтримки банку розповіла журналістам, що інформація про припинення співпраці з Mastercard є достовірною.

Деякі власники карток Mastercard отримають повідомлення про необхідність їх заміни. Служба підтримки банку підтвердила, що інформація про припинення співпраці з Mastercard є достовірною. Зміна була викликана зниженням міжбанківської комісії з 1,6% до 0,7%, в той час як податок на прибуток зріс з 18% до 50%. У той же час VISA пропонує більш вигідні умови співпраці на наступні п'ять років.

Картки Mastercard будуть деактивовані до початку 2025 року. Наразі Monobank пропонує деяким клієнтам перейти на картки VISA, але це не стосується власників преміальних карток. За перевипуск чорної картки нараховуватиметься компенсація в 100 гривень.

Компанія також зазначила, що всі кошти будуть автоматично переведені на новий рахунок.

Нагадаємо, клієнти великого українського банку можуть продовжувати використовувати картку, у якої закінчується термін дії, різними способами, зокрема, шляхом її перевипуску.

Йдеться про "ПриватБанк". У банку зазначили, що перевипустити картку можна в будь-якому відділенні або онлайн через "Приват24". Замовити перевипущену картку можна з доставкою по Україні або за кордон.

Джерело: Технофан.

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