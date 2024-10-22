Останній місяць осені порадує українців несподівано теплими погодними умовами - на початку листопада, зокрема 31 жовтня і 1 листопада, температура в більшості регіонів України порадує.

Такі дані оприлюднили у довгостроковому прогнозі метеоресурсу Ventusky.

Хвиля теплого повітря почне охоплювати Україну наприкінці жовтня: 31 числа на півдні та південному сході очікується температура до +22 градусів, а в Криму — навіть +26. Опадів не прогнозується.

Теплий атмосферний фронт накриє більшу частину України, за винятком західних областей. У четвер, 31 жовтня, в Миколаєві очікується до +22, в Одесі та Кривому Розі — до +20, а в Дніпрі, Кропивницькому та Полтаві — на кілька градусів нижче.

У п'ятницю, 1 листопада, теплі повітряні маси поширяться практично по всій Україні, за винятком крайнього заходу, зокрема Волині, Львівщини, Прикарпаття та Буковини. На півдні температура досягне +22 на Миколаївщині, +20 на Одещині, а в центральних областях — до +18. У Києві, а також у східних і північних регіонах температура буде нижчою — до +16 градусів. Опадів не очікується.

У суботу, 2 листопада, в Україні також прогнозується тепла та суха погода, з температурою від +11 до +16 градусів, при цьому найтепліше буде на Закарпатті — до +19.

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