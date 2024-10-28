Інцидент стався 28 липня 2024 року, коли військовий, перебуваючи на бойовому посту в селі Усатове під час повітряної тривоги, сфотографував екран системи ППО «Віраж-ППО».

Солдат з Одещини, уродженець села Росіянівка, зробив фото екрану системи ППО та відправив його в Telegram.

Про це стало відомо з вироку Біляївського районного суду Одеської області, повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Як сталося порушення

Інцидент стався 28 липня 2024 року, коли військовий, перебуваючи на бойовому посту в селі Усатове під час повітряної тривоги, сфотографував екран системи ППО «Віраж-ППО». Знімки були передані через месенджер Telegram у груповий чат.

«Обвинувачений визнав провину та щиро розкаявся. Він зізнався, що усвідомлював небезпеку поширення такої інформації та діяв свідомо», — йдеться в матеріалах суду.

Під час судувійськовий також висловив бажання продовжувати службу в Збройних силах України, виконуючи свої обов'язки перед країною.

Рішення суду

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 1 ст. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонування поширення інформації з обмеженим доступом) та замінив один рік позбавлення волі на рік службового обмеження.

Раніше Politeka також писала про лісника, який на Харківщині рубав дрова для окупантів. Він, серед іншого, відповідав за видачу дозволів на вирубку дерев для потреб мешканців.

Після звільнення території чоловік майже 10 місяців переховувався від українських правоохоронців, однак у липні 2023 року його було виявлено та затримано працівниками ДБР.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ