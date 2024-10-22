Сирники - один із найкращих швидких сніданків, який варто мати в запасі, тому важливо знати простий рецепт їхнього приготування.

Можливо, у вас не найкраще враження про сир, але повірте, цей рецепт назавжди змінить вашу думку про домашні сирники .

Приготування страв із сиром – звичка у нашому будинку. Сирники підвищують вміст білка та робить його ідеальним наповнювачем для десертів.

Не всі сири для сирників однакові. Ви можете використати знежирений, маложирний або жирний сир. Просто переконайтеся, що ви купуєте сир з невеликими сирними частинками.

Цей тип робить тісто для сирників найбільш однорідним і його найлегше змішувати.

Борошно з цільного зерна, універсального призначення або борошно вівсяне відмінно підійдуть.

Використовуйте сковороду з антипригарним покриттям для приготування сирників. Навіть якщо ви збираєтеся повторно наносити рослинне масло між додаванням тіста для сирників, краще також використовувати сковороду з антипригарним покриттям.

Готуйте сирники на середньому вогні. Не збільшуйте вогонь, щоб млинці приготувалися швидше! Середній вогонь гарантує, що сирники не підгорять і будуть ідеально коричневого кольору.

Інгредієнти простого рецепту для приготування сирників вдома:

1 1/2 склянки сиру

4 яйця

1 ч.л. ванільного екстракту

2 ст. цукру

1 ст. л. розпушувача

1 склянка борошна

1/4 склянки олії для смаження.

Змішайте всі інгредієнти для сирників у наступному порядку – сир, яйця, ванільний екстракт, цукор, розпушувач та борошно. Перемішуйте щоразу, коли додаєте інгредієнт.

Розігрійте сковороду з|із| маслом|мастилом| на середньому вогні. Обсмажте сирники з кожного боку до золотаво-коричневого кольору.

Подавайте з сиропом або джемом, поки вони гарячі.

Джерело: momsdish .

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