Озима цибуля - це загальна назва для зимового овочу, який досить витривалий, щоб пережити зиму, навіть у північному кліматі.

Озиму цибулю висаджують восени і залишають у землі на зиму, коли температура знову підвищується, вона відновлює ріст, поки її не зберуть навесні.

Продовжуйте читати, щоб дізнатися про переваги вирощування, а також коли і як потрібно садити озиму цибулю.

Озима цибуля має кілька переваг. У нього довгий вегетаційний період, але на відміну від цибулі, посадженої навесні, це переважно час без втручання садівника. Зростання бур'янів уповільнюється, тому прополювати його практично не потрібно.

Восени опади зазвичай більш часті та рясні, тому поливати не потрібно. Зі зниженням температури також стає менше шкідників, які можуть атакувати цибулю.

У каталогах насіння ви, швидше за все, знайдете озиму цибулю, вказану як зимуючу цибулю або цибулю для осінньої або осінньої посадки.

Так само, як і цибуля, яку садять навесні, тривалість дня є важливим критерієм при виборі відповідних сортів цибулі.

Озима цибуля, як правило, є цибулею проміжного або довгого дня.

Чим холодніше зими, тим краще вам доведеться утеплювати озиму цибулю.

Відразу після посадки покрийте ділянку з озимою цибулею шаром мульчі.

Сніговий покрив забезпечує чудову ізоляцію для рослин озимої цибулі. У безсніжні зими майте запас мульчі та інших матеріалів для додаткового шару ізоляції.

Джерело: thespruce.

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