Це досить простий процес для початківців, щоб виростити апельсин будинку на підвіконні – використовуйте скляну пляшку, паперовий рушник, водопровідну воду, контейнер та ґрунт.
Матеріали, необхідні для вирощування апельсинів на підвіконні:
Апельсини
Пляшка
Паперовий рушник
Вода
Контейнер або горщик
Звичайний ґрунт (компосна суміш)
Як виростити апельсин на підвіконні?
Вибір, вилучення та очищення насіння апельсина.
Візьміть свіжі апельсини і переконайтеся, що вони сповнені соку. Найкращий спосіб знайти насіння - вичавити їх. Після вибору апельсина наступним процесом буде вилучення насіння, розріжте апельсин навпіл і виберіть насіння.
Насіння апельсина на паперовій серветці.
Тепер додаємо все насіння на паперові рушники та розпорошуємо воду, не перестарайтеся. Це може призвести до проростання насіння.
Процес пророщування насіння апельсину в пляшку. Акуратно складіть паперовий рушник і розпорошіть на нього воду. Акуратно вставте паперовий рушник у пляшку та запечатайте пробкою або шматком дерева.
Пляшка без кришки за 7 днів. Відкрийте пляшку через тиждень і видаліть усе насіння апельсина з паперового рушника.
Розмістіть все насіння апельсина в пляшку, додаючи звичайний ґрунт, змішаний з компостом, потім розпушіть ґрунт для насіння, додайте насіння і засипте ґрунтом і трохи полийте водою.
Джерело: instructables .
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