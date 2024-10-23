Це досить простий процес для початківців, щоб виростити апельсин будинку на підвіконні – використовуйте скляну пляшку, паперовий рушник, водопровідну воду, контейнер та ґрунт.

Матеріали, необхідні для вирощування апельсинів на підвіконні:

Апельсини

Пляшка

Паперовий рушник

Вода

Контейнер або горщик

Звичайний ґрунт (компосна суміш)

Як виростити апельсин на підвіконні?

Вибір, вилучення та очищення насіння апельсина.

Візьміть свіжі апельсини і переконайтеся, що вони сповнені соку. Найкращий спосіб знайти насіння - вичавити їх. Після вибору апельсина наступним процесом буде вилучення насіння, розріжте апельсин навпіл і виберіть насіння.

Насіння апельсина на паперовій серветці.

Тепер додаємо все насіння на паперові рушники та розпорошуємо воду, не перестарайтеся. Це може призвести до проростання насіння.

Процес пророщування насіння апельсину в пляшку. Акуратно складіть паперовий рушник і розпорошіть на нього воду. Акуратно вставте паперовий рушник у пляшку та запечатайте пробкою або шматком дерева.

Пляшка без кришки за 7 днів. Відкрийте пляшку через тиждень і видаліть усе насіння апельсина з паперового рушника.

Розмістіть все насіння апельсина в пляшку, додаючи звичайний ґрунт, змішаний з компостом, потім розпушіть ґрунт для насіння, додайте насіння і засипте ґрунтом і трохи полийте водою.

Джерело: instructables .

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