Кріп вважається складним у вирощуванні, але якщо ви звернете увагу на кращі для нього умови, ви зможете легко та успішно вирощувати його на підвіконні.

Незалежно від того, ви вирощуєте кріп восени або взимку, у цьому посібнику ви знайдете всю необхідну інформацію про те, як отримати щедрий урожай.

Якщо ви вирішили вирощувати кріп на підвіконні вдома, найкращим місцем для нього буде вікно, що виходить на південь або захід.

Як і більшість інших трав, вирощування кропу на підвіконні — процес простий, зрозумілий, що не потребує спеціального обладнання.

Як виростити кріп на підвіконні?

Використовуйте ємності відповідного розміру.

Знайдіть високоякісний ґрунт для розсади, який відповідає вашим потребам.

Переконайтеся, що вибраний сорт насіння підходить для вирощування в приміщенні.

Як виростити кріп на підвіконні з насіння?

Заповніть вибрані контейнери для кріп попередньо зволоженим ґрунтом, злегка утрамбовуючи його, щоб видалити будь-які великі повітряні кишені. Це запобігає осіданню ґрунту з плином часу.

Розкидайте насіння кропу по поверхні ґрунту для розсади, а потім покрийте його невеликою кількістю ґрунту.

Підтримуйте грунт у горщику на підвіконні злегка вологим, обприскуючи його з пульверизатора, і поставте контейнер з кропів у місце, де його ніхто не потурбує, поки насіння не проросте.

Джерело: herbsathome .

Читайте також:

Як виростити ранні огірки хрусткими та солодкими поза теплицею: секрети досвідчених городників

Виросте пишна та ароматна: коли навесні потрібно висаджувати петрушку

Як правильно підгодувати редиску та не зіпсувати врожай: популярні помилки