Він наголосив, що затримання лікарів та чиновників за корупційні правопорушення викликає великий резонанс, але при цьому залишається невидимою важлива проблема.

Через корупцію в МСЕК і військово-лікарських комісіях (ВЛК) люди з серйозними проблемами зі здоров'ям або тяжкими діагнозами не отримують необхідну допомогу і можуть бути призвані до армії.

Про це написав військовослужбовець Володимир Шередега ("Пан Шаміль") в Х.

Він підкреслив, що затримання лікарів і чиновників за корупційні правопорушення викликає великий резонанс, але при цьому залишається невидимою важлива проблема, яка потребує уваги.

"Саму головну біду з усіма цими ВЛК і МСЕКами ніхто навіть не буде намагатись вирішувать, бо її навіть не озвучують. Всім насправді дуже подобається цей весь екшн з красочними фотками розкладених доларів і тому подібного. Але мені не набридне повторювати одне й те саме. Головна с*ака не в тому, що там щось здоровим продають за гроші. А в тому, що без грошей не дають об'єктивно хворим", - заявив він.

Військовослужбовець зазначив, що люди старшого віку з проблемами зі здоров'ям не мають можливості привернути увагу суспільства до своїх труднощів.

"Цього просто ніхто не бачить, бо насправді більшість калік в нас просто сидять вдома і гниють, в них немає твітора, немає можливостей, нема нічого", - написав "пан Шаміль". Він також зазначив, що після поранення на фронті отримав від ВЛК статус неповної придатності, що дозволяє йому "служити" у органах ТЦК.

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