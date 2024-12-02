У Києві стався зухвалий випадок пограбування військового автомобіля, під час якого зловмисник викрав цінне обладнання та особисті речі.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці швидко розшукали викрадене майно, яке чоловік намагався приховати.

Підозрюваним виявився 40-річний місцевий житель, якому загрожує до восьми років ув'язнення.

Інцидент стався у Святошинському районі столиці, де зловмисник навмисно шукав автомобілі з цінностями. Він обрав пікап Dodge Ram, розбив вікно і забрав військове обладнання для радіоелектронної боротьби (РЕБ), пульт управління безпілотником, комп'ютерну техніку та документи власника. Щоб приховати свої дії, крадій поклав викрадене майно в сумку і залишив його у сусідки.

Під час проведення термінових слідчих дій правоохоронці знайшли і вилучили всі крадені речі. Підозрюваного затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За крадіжку в особливо великих розмірах чоловіку загрожує покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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