Сергій Гаврилов — ветеран війни, який провів 13 місяців на службі в 128 бригаді територіальної оборони Збройних сил України, а в цивільному житті він 18 років співав у Дніпровському академічному театрі опери та балету.

Своєю історією він поділився із журналістами Суспільного.

Незадовго до початку вторгнення Росії Сергій звільнився з театру та почав викладати приватні уроки музики. Але з початком війни вирішив стати на захист України. Попри поганий зір, він брав участь у боях на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках.

Сергій активно підтримує бойовий дух своїх побратимів, виконуючи українські пісні під час візитів до військових. З початку повномасштабної війни до весни 2023 року він залишився військовослужбовцем 128 бригади ТрО. Співати Сергій почав у шість років і навіть під час служби в армії був учасником ансамблю. Пізніше він навчався в академії, ставши оперним співаком і виступаючи на сцені театру в Дніпрі.

"Це психологічно та фізично дуже важко. Хоч багато хто каже: "Що там співати?" — це насправді складно, перед тобою оркестр, а в залі — глядачі.

Через проблеми зі зором Сергій намагався завершити театральну кар'єру за кілька років до початку війни. А 24 лютого 2022 року він вирішив узяти до рук зброю. Пригадує, як у перший день війни пішов до військкомату: "У мене був урок з дівчиною, яка сказала, що чула, як над її будинком пролітала ракета. Я відповів: 'Наташка, я йду, так не можна продовжувати'."

Сергій став оператором протитанкових ракетних комплексів і разом із побратимами боровся на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. Його позивний — Артист, адже він постійно співав: і взимку, копаючи окопи, і перед виходами на бойові завдання. Також під час служби Сергій несподівано для себе став керівником церковного хору.

Після 13 місяців служби його звільнили через проблеми зі здоров'ям: зір впав до -13 та -10. Сергій провів два місяці в лікарні і нещодавно переніс операцію на очах. Нині він продовжує співати та викладати приватні уроки фортепіано, і його побратими звертаються до нього, щоб навчитися грати або співати.

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