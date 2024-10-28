У подальшому виявилося, що всі встановлені конструкції не відповідають будівельним нормам та були неналежної якості, без необхідної технічної документації.

Генерального директора лікарні в Сарнах відсторонили після закупівлі неякісних вікон на суму 1,2 млн грн.

Про це повідомила 22 жовтня прокуратура Рівненської області

Його звинувачують у службовій недбалості, що призвела до значних збитків. За даними слідства, 60-річний посадовець відповідає за відновлення лікарні після ракетного удару, який пошкодив вікна. Однак він уклав невигідні контракти з постачальниками, які продали вікна низької якості.

Восени 2022 року з бюджету громади виплачувалися кошти на ремонт медичного закладу. За даними слідства, директор лікарні не виконав відповідного контролю виконання робіт та, без використання електронної системи закупівель, підписав договори з двома підприємцями. Одним з них було продано 20 вікон на 193 196 грн для пральні, а інша постачальниця продала 87 віконних рам та комплектуючі на загальну суму 999 619 грн.

У подальшому виявилося, що всі встановлені конструкції не відповідають будівельним нормам та були неналежної якості, без необхідної технічної документації.

За словами ZAXID.NET, Олександр Нестеренко, 60-річний генеральний директор Сарненської центральної районної лікарні. Його вже відсторонили від посади та обрали запобіжний захід. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі за службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ст. 367 Кримінального кодексу України).

Додатково Олександр Нестеренко є кандидатом медичних наук, головою Асоціації хірургів Рівненської області та був депутатом Рівненської обласної ради від ВО «Батьківщина». До призначення на посаду гендиректора він працював заступником головного лікаря Рівненської обласної лікарні.

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