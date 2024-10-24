Господині розкрили головне правило, як швидко і дешево виростити печериці в домашніх умовах.

Для вирощування печериць у домашніх умовах головне — знайти правильний субстрат, на якому вони будуть рости, а також забезпечити постійні умови.

Як виростити печериці в домашніх умовах?

Печериці потрібні рівномірна , тепла температура , а також досить багато вологи після того, як вони з'являться (коли спори виявляться на субстраті).

Місце десь на кшталт сараю або підвалу може підійти для печериць, або навіть під раковиною, залежно від температури вашого будинку.

Оскільки печериці не можуть створювати їжу зі світла, субстрат, у якому вони ростуть, повинен забезпечувати їх правильним набором поживних речовин.

До них відносяться цукор, крохмаль, лігнін, жири, білок та азот. Існує безліч субстратів, які використовувалися для успішного зростання печериць і вони варіюються від простих до складних.

Деякі печериці краще ростуть на певному субстраті, і ідеальні умови для кожного гриба будуть різними. Ви можете купити суперечки печериць у однієї з багатьох компаній, які їх виробляють. Виберіть надійну компанію з коротким терміном доставки, щоб отримати суперечки у їхньому найсвіжішому вигляді.

Інші основи включають підтримку чистого середовища печериць, щоб гриби, що ростуть, не забруднювалися, підтримання високого рівня вологості (але без стоячої води) і підтримання деякого потоку повітря . Вологість можна підтримувати високою регулярно обприскуючи субстрат водою.

Джерело: thegreenconspiracy .

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