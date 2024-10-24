В Україні стартував опалювальний сезон, проте далеко не в усіх сферах нашої країни дали тепло.

Рішення про початок теплопостачання приймають органи місцевого самоврядування з огляду на погодні умови, дізнайтеся, коли включать опалення у Києві у 2024 році.

Про те, коли включать опалення у Києві у 2024 році, повідомляє politeka.

У деяких містах України вже включили опалення, що дає нові виклики для української енергосистеми. Енергетики активно відновлюють інфраструктуру після руйнувань, завданих російськими атаками, проте загроза нових обстрілів зберігається.

Коли включать опалення в Україні, зокрема, у Києві 2024 року?

Опалювальний сезон 2024-2025 в Україні вже розпочався у кількох регіонах, незважаючи на значні пошкодження, завдані енергосистемі внаслідок атак Росії.

Незважаючи на масштабні руйнування, енергетики продовжують відновлення та модернізацію об'єктів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

У Міненерго наголошують, що Україна готова до зими, проте децентралізація енергосистеми залишається важливим пріоритетом зниження вразливості.

Коли включать опалення у Києві у 2024 році?

Точна дата початку опалювального сезону в Україні залежить від кількох факторів:

Погодні умови : Зазвичай опалення включають, коли середньодобова температура опускається нижче +8°C і зберігається кілька днів поспіль.

: Зазвичай опалення включають, коли середньодобова температура опускається нижче +8°C і зберігається кілька днів поспіль. Рішення місцевої влади : Кожен регіон та місто самостійно вирішують, коли розпочинати опалювальний сезон, враховуючи місцеві кліматичні умови.

Як правило, опалювальний сезон в Україні стартує у середині жовтня та триває до квітня. Однак в умовах поточної ситуації та можливих змін в енергетиці точні дати можуть змінюватись.

Відомо, що опалення вже включили у Тернополі, де успішно запустили 35 котелень, що належать Тернопільміськтеплокомуненерго, хоча на деяких ділянках продовжуються ремонтні роботи.

У Рівному опалення включили 17 жовтня, а у Чернівцях – 18 жовтня.

Увімкнення опалення відбувається поетапно.

У Кривому Розі триває підготовка обладнання до опалювального сезону, і підключення лікарень та дитячих садків розпочнеться з 21 жовтня.

Герман Галущенко підкреслив, що ця зима буде значно складнішою за попередню, тому кожному українцю варто задуматися про автономні джерела енергії.

У Києві опалення обіцяли включити з 15 жовтня, але це стосується насамперед дитячих садків, шкіл та медичних закладів.

Про початок опалювального сезону для житлових будинків наразі не повідомлялося. Мер міста Віталій Кличко зазначив:

"Рішення про початок опалювального сезону приймаємо з урахуванням факторів, які забезпечують комфорт для мешканців, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії."

Житлові будинки будуть підключені до опалення, коли середньодобова температура опуститься до +8°C протягом трьох днів і збережеться тенденція до похолодання.

Як зазначив Кличко, при ухваленні рішення про початок опалювального сезону в Києві враховуються кілька факторів, включаючи комфорт мешканців та раціональне використання ресурсів.

Станом на 22 жовтня у Києві не поспішають включати опалення у житлових будинках. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на брифінгу пояснив, що все залежить від погодних умов.

Наприкінці жовтня — на початку листопада у Києві очікується похолодання, і саме тоді прийматиметься рішення про подачу тепла до житлових будинків.

У КМДА пояснили, що поки на вулиці тепло, витрачати «золотий газ» на обігрів повітря недоцільно, тож опалення у Києві поки не включать.

У поточних умовах, коли є потепління, нерозумно витрачати без перебільшення золотий газ. У разі війни питання енергоресурсів стоїть особливо гостро. Як тільки з’явиться тенденція до похолодання, ми почнемо підключати житловий фонд, зазначив Пантелєєв.

Він додав, що всі технічні роботи вже завершено: трубопроводи замінено, проведено випробування, тому опалення у Києві мають скоро включити.

За нормами опалення включають, коли середньодобова температура опускається нижче +8°C протягом трьох днів. Очікується, що температура знизиться наприкінці жовтня чи на початку листопада, тоді й буде ухвалено відповідне рішення.

"Нам треба, щоби запасу газу вистачило і нам, і всій Україні саме тоді, коли на вулиці буде дуже холодно — це січень, лютий", — сказав Пантелєєв.

Заступник голови КМДА повідомив, що у Києві вже опалення включили для 1200 об'єктів соціальної сфери, включаючи лікарні, школи та дитячі садки.

Пантелєєв додав, що у Києві немає глобальних технічних проблем для початку опалювального сезону, а на найбільш аварійних ділянках трубопроводи теплопостачання вже замінено. Цього року було оновлено близько 55 км. мереж.

За інформацією Кабінету міністрів, до 15 жовтня до опалювального сезону в Україні було готово понад 99% житлових будинків.

У газосховищах знаходиться 12,2 млрд. куб. м газу та 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими.

Усі дев'ять енергоблоків АЕС, які контролює Україна, зараз працюють, зазначив глава уряду Денис Шмигаль.

Наступної зими Україна планує обійтися без імпорту газу, покладаючись виключно на власні ресурси, як це було і минулого сезону, запевнили в "Нафтогазі".

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