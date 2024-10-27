У територіальному управлінні ДБР у Львові підтвердили, що наразі офіційної інформації щодо цього випадку немає, але пообіцяли надати її, як тільки вона стане доступною.

У центрі Тернополя затримали керівника одного з районних територіальних центрів комплектування під час отримання хабаря.

Про це інформує ZAXID.NET.

Військовослужбовець отримав талони на 1000 літрів пального в обмін на обіцянку не мобілізувати чоловіка.

Затримання здійснили співробітники Державного бюро розслідувань та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Слідчі дії проходили по вулиці Руській, неподалік Кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ. За даними ZAXID.NET, утримання відбулося ввечері 21 жовтня.

Також про проведення слідчих дій щодо одного з керівників ТЦК повідомили в Тернопільському обласному ТЦК та СП. В опублікованому коментарі о 21:00 22 жовтня у Facebook зазначили: «Для уникнення поширення викривленої та недостовірної інформації повідомляємо, що за участю працівників територіального управління ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися наступні дії від керівника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час їх проведення в посадової особи було вилучено речові докази, що мають значення у розслідуванні справи».

У територіальному управлінні ДБР у Львові підтвердили, що наразі офіційної інформації щодо цього випадку немає, але пообіцяли надати її, як тільки вона стане доступною.

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