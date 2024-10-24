Вирощування печериць може бути простим та корисним заняттям, особливо з використанням наборів для вирощування грибів.

Дізнайтеся, як вирощувати печериці в домашніх умовах і в чому полягає головний сектор садівників.

Як виростити печериці в домашніх умовах?

Секрет вирощування глив, грибів печериць та практично будь-яких інших видів грибів полягає у забезпеченні правильних умов для зростання.

Вирощуйте печериці у приміщенні. Хоча ви можете вирощувати гриби на вулиці у своєму саду, набагато простіше отримати рясний урожай грибів у приміщенні.

Печериці, як і всі гриби, не потребують сонячного світла для зростання. Їм потрібен постійно прохолодний, вологий клімат, та його легше контролювати у приміщенні.

Якщо у вас є прохолодний підвал або гараж або сарай з контрольованим кліматом, це може бути чудовим місцем для вирощування грибів.

Забезпечте правильне середовище для вирощування печериць. На відміну від рослин, гриби не ростуть найкраще у ґрунті для розсади.

Шампіньйони з більшою ймовірністю будуть процвітати в деревній трісці, тирсі з твердої деревини (добре для грибів шиїтаке), компостованому гною (добре для білих печериць), соломі (добре для глив) або кавової гущі (також добре для

Помістіть середовище для вирощування (також зване субстратом) у контейнер.

Це дозволить грибному міцелію вільно поширюватися. Тримайте печериці в теплі, щоб розпочати процес зростання.

Тримайте врожай вологим, але з мокрим.

Джерело: masterclass .

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