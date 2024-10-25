За даними мешканців великих міст та сіл, в деяких регіонах спостерігається великий дефіцит.

Жінки все частіше займають традиційно чоловічі професії — вже навіть є ковалі у спідницях. В Україні зростає кількість робітничих вакансій, які раніше займали чоловіки віком до 60 років.

Про це повідомила HR-експерт Тетяна Пашкіна.

За даними мешканців великих міст та сіл, в деяких регіонах спостерігається дефіцит приватних майстрів, які можуть ремонтувати сантехніку, електрику, вікна або виконувати дрібні ремонти в житлах.

Експертка зазначає: "Зараз Держслужба зайнятості намагається заохотити жінок опановувати чоловічі професії. Йдеться про сотні тисяч жінок, але це лише крапля в морі. Деякі завдання дійсно можуть виконувати жінки, або можна підготувати спеціалістів віком до 25 років чи після 60 років. Однак таку роботу, як ремонт, віддалено не виконати."

За словами Тетяни Пашкіної, рецепт для нормалізації ситуації простий: потрібно зробити робітничі професії економічно вигідними. "Можливо, прикладом може слугувати Європа, де сантехнік вважається такою ж поважною професією, як професор історії. Звісно, і оплата праці має бути відповідною, із належною якістю послуг," — говорить вона.

Згідно з даними сайтів з працевлаштування, останнім часом спостерігається нестача працівників у таких сферах: Обслуговування, Робочі спеціальності, виробництво, Продажі та закупівлі.

Представники транспортної сфери неодноразово піднімали проблему нестачі кадрів.

Експерти наголошують, що питання кадрового дефіциту на транспортних підприємствах є надзвичайно актуальним, навіть більш ніж наявність техніки чи фінансування.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Не усім по кишені: українці можуть докупити страховий стаж до пенсії.

Пенсія може бути зменшена на 20%: щоб не втратити виплати, доведеться звертатись в ПФУ.



Пенсійні виплати: скільки отримають українці з зарплатою в 15 тисяч гривень, сума може засмутити.