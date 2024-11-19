Зазначимо, що мова йде про пенсію, а не довічну виплату, яка виплачується відповідно до заробітної плати прокурорам.

В Україні невелика частина громадян отримує значно вищі пенсії по інвалідності, ніж інші.

Про це інформують у ПФУ.

Це стосується, зокрема, працівників органів прокуратури.

Відповідно до інформації Пенсійного фонду України (ПФУ), в органах прокуратури працює близько 14,84 тис. особи, з яких 5,85 тис. є пенсіонерами-прокурорами. Серед них понад 500 підтримують пенсії у зв'язку з інвалідністю.

Середня пенсія прокурорів з інвалідністю складає 21,82 тис. грн, але для обласних прокурорів ця сума може перевищувати 90 тис. грн. Зазначимо, що мова йде про пенсію, а не довічну виплату, яка виплачується відповідно до заробітної плати прокурорам.

Пенсії по інвалідності призначаються прокурорам, які мають першу або другу групу інвалідності та не менше 10 років стажу в прокуратурі. Виплата становить 60% від заробітної плати, отриманої на посаді до моменту звернення за призначенням пенсії. Натомість, для прокурорів без інвалідності необхідно мати 25 років страхового стажу, з яких 15 років мають бути на посадах у прокуратурі.

Крім того, у виданні зазначається,що правоохоронці через суди вимагали від ПФУ надати "прокурорський стаж" як час навчання у вузах та роботу помічниками. У результаті пенсії іноді призначали тим, хто мав стажу на прокурорських посадах тільки шість років.

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