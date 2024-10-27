Вони будуть розповсюджувати інформаційні листівки, заохочувати відвідування мовних курсів, контролювати дотримання мовного законодавства та брати участь у просвітницьких заходах.

В Івано-Франківську з 28 жовтня починають роботу перші мовні волонтери-інспектори.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків в ефірі ТРК "Вежа" 24 жовтня.

Волонтерський корпус складається з близько 40 осіб, серед яких багато молодих людей, зокрема внутрішньо переміщених осіб, які становлять третину учасників.

За словами Марцінківа, ці волонтери не мають на меті карати за використання російської мови. Натомість вони будуть популяризувати українську мову: розповсюджувати інформаційні листівки, заохочувати відвідування мовних курсів, контролювати дотримання мовного законодавства та брати участь у просвітницьких заходах.

«На зимовий сезон ми запланували низку заходів за участі письменників і театральних колективів», — додав міський голова.

Раніше Politeka також писала про те, що чоловіка з Франківщини призвали попри наявність бронювання і він звернувся до суду. Чоловік подав позов до суду, вважаючи свій призив неправомірним. Він зазначив, що згідно з наказом Мінекономіки, мав відстрочку від мобілізації, яку йому надали у зв'язку з роботою.

Після мобілізації позивач подав звіт про звільнення від служби, проте отримав відмову. Військова частина аргументувала це тим, що бронювання не є підставою для звільнення, відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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