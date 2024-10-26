Війна в Україні зазнала значних змін - логістика стала майже неможливою, і доставка боєкомплекту та провізії тепер реалізується здебільшого за допомогою дронів.

Про це розповів командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег Романов "Ромаха".

Військовий розкрив головні проблеми, з якими зараз зіштовхуються на фронті захисники України. Йдеться не тільки про моральне та фізичне виснаження бійців, а й про нехватку боєприпасів, яка відчувається по всій лінії бойових зіткнень.

"Люди не залізні. Третій рік війни, і дуже-дуже важко знову і знову, як би це не звучало непопулярно, коли йдеш кожен день гинути. Мені здається, якби не FPV-дрони, то можливо, ми б десь уже боронилися по Дніпру. Це реалії. Я пам'ятаю такі дні, коли ну дуже мало артилерійських боєприпасів. Я не буду казати точну кількість, але розподіл ну занадто маленький був, і саме FPV-дрони врятували Україну", — каже командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег Романов.

Він вважає, що Україні необхідно створити повністю незалежне виробництво дронів на території країни.

"Нам треба переносити повністю виробництво, робити незалежним від наших східних країн, як-от Китай, Тайвань — я не знаю, хто ще там виробляє комплектувальні. Все це треба намагатися зав'язати на нас", — додав Олег Романов.

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