Луценко вважає, що єдиним варіантом для України є оптимізація використання наявних військовослужбовців.

Україна більше не здатна мобілізувати значну кількість мотивованих громадян на службу в ЗСУ.

Таку думку висловив військовий Ігоря Луценка.

За його словами, країні варто зосередитися на ефективному використанні тих, хто вже перебуває в армії.

В інтерв'ю УНІАН активіст, колишній депутат і нинішній військовий Луценка зазначив, що переслідування тих, хто ухиляється від служби, не є ефективним, оскільки такі люди навряд чи здатні виконувати бойові завдання. Словом, механізмів для значного поповнення армії вже не залишилося.

«Ці люди роблять усе, щоб уникнути мобілізації. Ми вже не можемо залучити до війська істотної кількості людей, це просто нереально. В держави більше немає цих можливостей», — оцінив він.

Луценко вважає, що єдиним варіантом для України є оптимізація використання наявних військовослужбовців. Він підкреслив, що важливо надати їм необхідне озброєння, ресурси та організувати їх роботу так, щоб досягти перемоги.

Крім того, Луценко прокоментував ідею зниження мобілізаційного віку, зауваживши, що це, ймовірно, лише збільшить кількість тих, хто намагається покинути країну. За його словами, ухилення від мобілізації стало частим явищем, тоді як механізмів ефективного управління армією бракує.

Він також додав, що багато новобранців, примусово залучених до армії, при першій можливості намагаються уникнути служби.

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