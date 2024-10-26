Зараз тривають додаткові перевірки інших МСЕКів області, і, за словами Олександра Коваля, рішення щодо їхніх керівників будуть прийняті зовсім скоро.

У Рівненській області, після проведення перевірок у медико-соціальних експертних комісіях, звільнено сімох керівників.

Про це інформують в Рівненській ОДА.

За повідомленням обласної державної адміністрації від 25 жовтня, такі дані стали результатом розслідування масштабної схеми з видачі фіктивних довідок про інвалідність для ухилення від мобілізації. До схеми були залучені три співробітниці місцевого агентства нерухомості та 26 медичних працівників.

«У семи МСЕКах Рівненщини призначено нових виконувачів обов’язків. Після перевірки, яку ініціювала облдержадміністрація та яку провів Департамент охорони здоров’я спільно з правоохоронними органами, було замінено керівників комісій», – зазначає голова ОДА Олександр Коваль.

Зараз тривають додаткові перевірки інших МСЕКів області, і, за словами Олександра Коваля, рішення щодо їхніх керівників будуть прийняті зовсім скоро.

До слова, 9 жовтня 2024 року правоохоронці Рівненщини викрили масштабну схему уникнення мобілізації. Слідство встановило, що організаторкою була 50-річна керівниця агентства нерухомості, яка разом із двома підлеглими сприяла ухиленням при отриманні фіктивних довідок про інвалідність, залучивши до схеми 26 медпрацівників, серед яких – посадовці медико-соціальних експертних комісій.

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