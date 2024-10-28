Метеозалежним людям краще ознайомитися з календарем магнітних бур на листопад 2024 року.

Відстежувати періоди найбільших геомагнітних коливань дозволить календар магнітних бур на листопад 2024 року.

Фахівці лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН розповіли, яким буде листопад для метеозалежних людей.

У ці дні люди, які страждають від метеозалежності чи хронічних захворювань, можуть відчути нездужання або навіть сильне погіршення самопочуття.

Згідно з їхньою інформацією, значна сонячна активність буде на початку місяця.

Тому краще заздалегідь підготуватися і, можливо, провести дні магнітних бур вдома або прихопити з собою в дорогу аптечку.

Серед симптомів магнітної бурі для метеозалежних людей – запаморочення, сонливість, почастішання пульсу, незрозумілу тривожність та перепади настрою.

Загальна порада для всіх – пити більше чистої води та зменшити вживання солі. Також варто добре висипатися, та й загалом більше відпочивати.

Метеозалежним людям варто особливо уважно ставитись до свого здоров'я у цей період.

Календар магнітних бур на листопад 2024 року в Україні:

3 листопада — сильна магнітна буря.

19-20 листопада — середня магнітна буря.

Проте варто зазначити, що впродовж листопада дати конкретних магнітних бур можуть змінюватися.

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