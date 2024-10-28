Відстежувати періоди найбільших геомагнітних коливань дозволить календар магнітних бур на листопад 2024 року.

Фахівці лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН розповіли, яким буде листопад для метеозалежних людей.

У ці дні люди, які страждають від метеозалежності чи хронічних захворювань, можуть відчути нездужання або навіть сильне погіршення самопочуття.

Згідно з їхньою інформацією, значна сонячна активність буде на початку місяця.

Тому краще заздалегідь підготуватися і, можливо, провести дні магнітних бур вдома або прихопити з собою в дорогу аптечку.

Серед симптомів магнітної бурі для метеозалежних людей – запаморочення, сонливість, почастішання пульсу, незрозумілу тривожність та перепади настрою.

Загальна порада для всіх – пити більше чистої води та зменшити вживання солі. Також варто добре висипатися, та й загалом більше відпочивати.

магнітна буря

Метеозалежним людям варто особливо уважно ставитись до свого здоров'я у цей період.

Календар магнітних бур на листопад 2024 року в Україні:

3 листопада — сильна магнітна буря.

19-20 листопада — середня магнітна буря.

Проте варто зазначити, що впродовж листопада дати конкретних магнітних бур можуть змінюватися.

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