Відстежувати періоди найбільших геомагнітних коливань дозволить календар магнітних бур на листопад 2024 року.
Фахівці лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН розповіли, яким буде листопад для метеозалежних людей.
У ці дні люди, які страждають від метеозалежності чи хронічних захворювань, можуть відчути нездужання або навіть сильне погіршення самопочуття.
Згідно з їхньою інформацією, значна сонячна активність буде на початку місяця.
Тому краще заздалегідь підготуватися і, можливо, провести дні магнітних бур вдома або прихопити з собою в дорогу аптечку.
Серед симптомів магнітної бурі для метеозалежних людей – запаморочення, сонливість, почастішання пульсу, незрозумілу тривожність та перепади настрою.
Загальна порада для всіх – пити більше чистої води та зменшити вживання солі. Також варто добре висипатися, та й загалом більше відпочивати.
Метеозалежним людям варто особливо уважно ставитись до свого здоров'я у цей період.
Календар магнітних бур на листопад 2024 року в Україні:
3 листопада — сильна магнітна буря.
19-20 листопада — середня магнітна буря.
Проте варто зазначити, що впродовж листопада дати конкретних магнітних бур можуть змінюватися.
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