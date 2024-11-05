Зверніться до Пенсійного фонду України, до регіонального органу ПФУ або подайте заяву онлайн чи через законного представника.

Українці з великим страховим стажем та тривалим досвідом роботи мають право на пенсію за вислугу років.

Про це інформують у ПФУ.

Хто може отримати пенсію за вислугу років

Чоловіки можуть вийти на таку пенсію у віці 50-55 років, жінки – у 45-50 років, за умови наявності відповідного стажу.

На пенсію за вислугу можуть претендувати:

диспетчери повітряного руху та інженерно-технічний персонал цивільної авіації,

бортпровідники,

працівники залізничного транспорту та метрополітену,

працівники геологорозвідки,

працівники, що займаються лісозаготівлею та сплавом лісу,

механізатори (докери-механізатори) у портах,

екіпажі морського, річкового та рибопромислового флоту.

Також передбачені спеціальні умови для окремих професій:

для артистів – етап творчої діяльності від 20 до 35 років,

для авіаційних працівників – від 25 років для чоловіків та від 20 років для жінок (станом на 1 квітня 2015 р.), з поступовим підвищенням до 26 років 6 місяців для чоловіків та 21 року 6 місяців для жінок (станом на 11 жовтня 2017 р.) ,

для працівників освіти, медицини та соціальної сфери – спеціальний стаж від 25 до 26 років 6 місяців (відповідно до вимог на 2015–2017 роки),

для спортсменів – не менше 25 років, з яких щонайменше 6 років у складі збірної України.

Зверніть увагу! Військовослужбовці отримують пенсію за вислугу років у момент звільнення з військової служби. Це не залежить від віку, якщо на момент звільнення зі служби вони мають 25 років вислуги. Якщо при звільненні їм виповнилося 45 років і є 25 років страхового стажу (з них не менше 12 років і 6 місяців служби), пенсія також може бути призначена.

Як оформити пенсію

Зверніться до Пенсійного фонду України, до регіонального органу ПФУ або подайте заяву онлайн чи через законного представника.

Необхідні документи: заява, паспорт або тимчасове посвідчення, довідка про місце проживання, документи, що підтверджують особливий статус, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Законний представник має додати документ, що підтверджує його повноваження. Повний перелік документів доступний за посиланням.

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