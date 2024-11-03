Оформити субсидію на оренду можна в цифровому форматі через сайт Пенсійного фонду, який збиратиме необхідну інформацію з державних реєстрів.

Для переселенців в Україні введуть новий вид субсидій.

Деталі нової програми повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Хто зможе отримати цю субсидію

Марчак розповіла, що уряд ухвалив рішення про створення нового механізму підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидій на оренду житла. Очікується, що виплати розпочнуть з середини січня 2025 року.

«Рік кропіткої роботи — і ось результат. Уряд затвердив постанову про новий інструмент підтримки ВПО — субсидії на оренду житла. ВПО, які не мають достатньо коштів для оренди, отримають допомогу від держави», — пояснила вона.

Субсидія на оренду житла працює за аналогією з житлово-комунальною субсидією. Враховуватиметься:

вартість оренди у конкретному населеному пункті;

кількість членів сім'ї (мінімально необхідну площу);

рівень доходів сім'ї.

Право на субсидію отримують родини ВПО, які витрачають на оренду більше 30% свого сукупного доходу. Для родини з низькими доходами відсоток платежу може бути суттєво знижений.

Як та де подати заявку на субсидію

Оформити субсидію на оренду можна в цифровому форматі через сайт Пенсійного фонду, який збиратиме необхідну інформацію з державних реєстрів.

Пілотна програма запроваджується у дев'яти областях із найбільшою концентрацією ВПО:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Запорізька;

Миколаївська;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Луганська;

Донецька.

«Після тестування плануємо розширити програму на всю країну», — додала Марчак.

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