За його словами, зараз існує велика потреба в поповненні армії, проте велика частина чоловіків дизертує.

Журналіст і колишній полонений Станіслав Асєєв, який служив у 109-й окремій бригаді територіальної оборони, висловив стурбованість відсутністю демобілізації в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Le Monde та вказав, що саме через це трапляються випадки дезертирства.

Асєєв зазначив, що відсутність демобілізації стає причиною зростання випадків дезертирства, та це не всіі причини.

"Це проблема, яка вже перевищила 100 000 осіб. У нас величезна армія дезертирів, які бродять країною", — сказав він.

На його думку, в Україні існує нагальна потреба в поповненні армії. Багато чоловіків бояться бути призваними на фронт і намагаються нелегально виїхати з країни.

"Солдати не сліпі. Вони бачать, як частина суспільства ухиляється від мобілізації, бачать ці пачки грошей на хабарі... І знову ж таки, який вихід для них? Дезертирство", — підкреслив Асєєв.

Він також наголосив на необхідності вирішення питання поступової демобілізації, вважаючи справедливим звільняти від служби таку ж кількість солдатів, скільки призивається до армії. Асєєв підкреслив важливість чітких термінів служби, навіть для піхоти, яким пропонують укладати короткострокові контракти.

"Якщо людина йде в піхоту, вона розуміє, що не зможе служити більше трьох років. Якщо система залишатиметься безкінечною, скільки б нових солдатів ми не набирали, вони будуть демотивовані та неефективні", — додав він.

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