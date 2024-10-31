Дійшовши до каси самообслуговування, він вдав, що заплатив за покупки, після чого вийшов із магазину.

У Києві чоловік намагався вкрасти товар на суму 905 гривень у супермаркеті «Сільпо», оскільки не хотів звернутися за допомогою до своєї матері.

Про це йдеться у вироку суду.

Деталі інциденту

Згідно з вироком суду, у вересні 2023 року чоловік зайшов до "Сільпо" і взяв з полиць три банки енергетичних напоїв, дві упаковки чіпсів, ковбаски, креветки, індичку в соусі, соус чилі, млинці з сиром та сулугуні в лаваші. Усе це він поклав до кошика і, дійшовши до каси самообслуговування, вдав, що заплатив за покупки, після чого вийшов із магазину. Загальна вартість товарів склала 905 гривень.

Однак охоронець помітив чоловіка і викликав поліцію. Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що не хоче просити про допомогу у матері.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він розповідає, що в той момент не мав роботи і не хотів турбувати рідних. Він просив не карати його суворо та не позбавляти волі.

Врахувавши всі обставини справи, Шевченківський районний суд Києва визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення. Йому було призначено п'ять років позбавлення волі. Проте, згідно зі ст. 75 Кримінального кодексу України, його звільнили від проходження покарання за умови, що протягом одного року він не вчинить нових правопорушень і дотримуватиметься певних зобов'язань:

періодично з'являтиметься для реєстрації до органу з питань пробації;

повідомлятиме про зміну місця проживання чи роботи;

не виїжджатиме за межі України без дозволу органу пробації.

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