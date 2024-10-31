Поліція провела обшуки в інших фігурантів та в робочому кабінеті нотаріуса, де вилучили документи, мобільні телефони та банківські картки.

У Києві приватний нотаріус охороняв зловмисників, які привласнили понад 1 мільйон гривень із рахунків померлих громадян.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Організаторкою злочинної схеми виявилася 42-річна приватний нотаріус, яка залучила до незаконної діяльності трьох спільників віком від 40 до 43 років — двох чоловіків і жінок. План зловмисників полягав у незаконному заволодінні спадщиною з банківських рахунків померлих осіб, інформацію про які вони отримували, зокрема, від клієнтів.

У 2022 році до нотаріуса звернулася 30-річна жінка для оформлення спадщини після смерті батька. На основі цього звернення зловмисниця надіслала офіційний запит банку і з’ясувалося, що на рахунку померлого є близько 860 тисяч гривень, якими вона вирішила заволодіти.

Зловмисниця надала спадкоємниці підроблену відповідь від банку, в якій була вказана інша сума — лише 112 гривень. Після цього разом зі спільниками вона підробила свідчення про право на спадщину на одного з учасників схеми, що дозволило їм заволодіти грішми.

У 2023 році, використовуючи аналогічну схему, зловмисники заволоділи близько 183 тисяч гривень з рахунку іншої спадкоємниці, яка була матір'ю померлого сина. Поліція провела обшуки в інших фігурантів та в робочому кабінеті нотаріуса, де вилучили документи, мобільні телефони та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства, і зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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