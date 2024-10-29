Боєць пояснив, що ставлення до чоловіків у тилу залежить від їхнього ставлення до війни та поведінки загалом.

Військовослужбовець Нацгвардії з позивним "Райт" поділився своїми думками про ставлення військових до чоловіків у тилу та розкритикував чоловіків, які ховаються від працівників ТЦК.

Про це військовий заявив в інтерв'ю "Армія TV".

Боєць пояснив, що ставлення до чоловіків в тилу залежить від їхнього ставлення до війни та поведінки в цілому.

"Якщо це нормальна людина, вона йде з роботи, вона твереза, то немає. Я розумію, що поки я є - нехай він ходить на роботу. Якщо це йде якийсь лиган з банкою Рево, або це якийсь маргінал, він їде на БМВ, дві дівчини позаду сидять і він весь такий крутий, тоді вже є. Адже я фактично прикриваю йому дупу, щоб він тут з дівчатами катався, кайфував життя", - пояснив військовий.

Також "Райт" зазначив, що до його підрозділу потрапляли мобілізовані чоловіки, які не були налаштовані на боротьбу, але з часом змінювали своє ставлення до служби, адаптуючись до нових умов.

"Якщо одна людина невмотивована в колективі. То так чи інакше, спілкуючись з іншими вона буде якось мотивуватися їхнім досвідом, тим, що вони живі. Вони бачать мою працю, що я за них переживаю, намагаюся допомогти. Вони бачать це ставлення, що вони нагодовані, вдіті, їхні діти можуть щось купувати собі, бо в них гідна заробітня плата. І ця мотивація поступово з'являється. Тут головне - колектив", - додав Райт.

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