Дізнайтеся, як приготувати ароматний осінній морквяний торт у себе вдома за рецептом шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про ідеальний баланс смаків та текстур морквяного торта, який зробить ваші осінні вечори ще більш затишними.

Деталі приготування та інгредієнти шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував у своєму youtube-каналі.

Для того, аби приготувати морквяний торт за рецептом Євгена Клопотенка потрібні такі інградієнти:

Борошно - 360 г Яйця – 4 шт. Цукор – 100 г Сіль – 1/3 ч.л. Молоко – 150 мл Масло – 100 г Розпушувач – 1,5 ч.л. Морква – 200 г Для крему: Сметана – 400 г Цукрова пудра – 50 г Горішки – 70 г (лісові) Імбир (корінь) – 2 см.

Покроковий рецепт морквяного торта від Клопотенка.

Спочатку збийте яйця з цукром та сіллю до білого кольору. Додайте молоко і перемішайте.

Потім додайте масло кімнатної температури, продовжуючи збивати.

Просійте борошно з розпушувачем і введіть його в яєчну суміш. Додайте терту на дрібну тертку моркву та подрібнені горіхи, ретельно перемішайте тісто.

Застеліть пергаментом форму, змастіть маслом і злегка присипте борошном. Викладіть тісто у форму.

Випікайте при температурі 180°C протягом 50 хвилин.

Щоб пригоотувати крем, якщо у вас домашня густа сметана, збийте її з цукровою пудрою.

Якщо сметана з магазина - викладіть її на сито з марлею, покладіть зверху якусь вагу і залиште на 2 години для стікання рідини.

Потім збийте з пудрою.

Розріжте охолоджений корж на дві частини, змастіть кремом, накрийте другою половиною, знову змастіть кремом і присипте горіхами.

Морквяний торт поставте у холодильник на мінімум 2 години або на ніч.

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