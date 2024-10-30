Військовий підкреслив, що він нікого не звинувачує з жінок за їх вибір, а лише не розуміє частину з них.

Багато дорослих і дітей виїхали з України за кордон під час повномасштабної війни та не всі розуміють жіночі переживання в цій ситуації та чому вони їдуть.

Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України, полковник Вадим Сухаревський.

Військовий підкреслив, що він нікого не звинувачує з жінок за їх вибір, а лише не розуміє тих, які кинули в Україні дітей та чоловіка, а самі виїхали за кордон. І такі випадки, на жаль, зустрічаються часто.

"Я не кажу, що я когось звинувачую. Чоловіків звинувачую. Частково, можливо, не розумію жінок. Тому що стикаюся з тим, що у наших і у військових він воює, а жінка… з точки безпеки — якщо вона повернеться, це одне питання. А є випадки, наприклад, коли жінка поїхала, залишивши дітей-підлітків на чоловіка, тому що їй страшно”, — пояснив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

За його словами, Україні необхідно вжити всіх заходів, щоб сприяти поверненню людей після війни. Він вважає, що певна кількість українців і так повернеться, проте потрібно створювати найкращі умови для повернення.

"Певний відсоток точно повернеться, але держава має працювати над тим, щоб максимально більше людей зацікавити повернутися. Не силою, не законами, а зацікавити їх", — розповів Вадим Сухаревський.

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