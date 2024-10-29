По факту Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році - за проголосувало 14 чиновників, утрималося лише 4, проти тільки 1.

Парламент відхилив головну поправку, яка прибирає збільшення українським прокурорам зарплат на майже 3 млрд грн.

Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат і заступник голови комітету Ради з питань податкової політики. І це в той момент, коли 500 мільярдів не вистачає на армію, а на прокурорів гроші знайшлись.

"Бюджетний комітет все ж таки відхилив поправку, яка прибирає збільшення прокурорам зарплат на майже 3 млрд грн. Це підвищення на 37%. Тобто правки (155, 999 та 1000 від Цабаля та Южаніної) про те, щоб не підвищувати зарплати прокурорам на 3 млрд які були враховані і рекомендовані робочою групою не будуть прийняті", - повідомив нардеп.

По факту Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році. За проголосувало 14 чиновників, утрималося лише 4, проти тільки 1.

Ярослав Железняк також висловив думку, що законопроєкт буде підписано спікером парламенту та президентом найближчим часом. Крім того, нардеп обурений останніми рішеннями Ради про підвищення податків, яке він назвав - "історичним популізмом".

"Досі в шоці від рішень які останній час приймаються: Підняли історично податки - вирішили зайнятися історичним популізмом.Тільки був скандал про виплати прокурорам - підтримали збільшити зарплати прокурорам на 37%", - додав він.

Нагадаємо, що нещодавно депутат Київради від "Європейської солідарності" Леонід Ємець заявив, що брати хабарі чиновників спонукає невелика зарплата.

Він підкреслив, що будь-який посадовець постійно замислюється про те, як знайти додаткові фінанси, особливо якщо його зарплата є недостатньою. Водночас депутат вважає, що висока зарплата не завжди гарантує, що посадовець утримається від отримання хабаря.

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