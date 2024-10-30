Правоохоронці скерували обвинувальний акт відносно фігурантів до суду - за скоєне обвинувачуваним загрожує до 12 років в’язниці.

Чинні та колишні посадовці закупили за завищеними цінами монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інші товари для ЗСУ.

Як повідомила прес-служба Нацполіції, правоохоронці скерували обвинувальний акт щодо фігурантів до суду, де їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозру отримали директор департаменту міської ради, начальники двох управлінь та заступник начальника відділу у квітні та серпні 2024 року.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції встановили, що договори укладалися з кількома комерційними структурами, які за бюджетні кошти постачали товари для військових частин.

Виявилося, що монокуляри, тепловізори, генератори, домкрати, насоси, компресори, інструменти та інше майно не лише купувалися за завищеними цінами, але й не відповідали якісним та технічним характеристикам, зазначеним у договорах. В результаті загальна сума завданих збитків склала 10,5 мільйонів гривень.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до Бабушкінського районного суду Дніпропетровська.

Залежно від ролі у злочинній схемі, дії директора департаменту, чинних та колишніх начальників управлінь, а також ексзаступника начальника відділу кваліфіковані за ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення, з можливістю позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

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