Цього року осінь в Україні здебільшого радує теплом, і останні дні жовтня не стануть винятком та скоро українців чекає перший сніг.

Синоптики попереджають українців про різке похолодання, сильні пориви вітру та мокрий сніг, які чекають нас на початку листопада.

Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Цього року осінь в Україні здебільшого радує теплом, і останні дні жовтня не стануть винятком. Проте вже наприкінці тижня очікується зниження температури, дощі, а в деяких регіонах навіть мокрий сніг, про що повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

"Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, поривчастий вітер та короткочасні дощі, які місцями у західних та північних регіонах поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу”, – зазначив Кібальчич.

1 листопада вночі невеликі дощі пройдуть на крайньому сході, в Приазов'ї та Криму, а вдень – у північно-західних областях. В інших регіонах опадів не прогнозується. Однак у вихідні українці зможуть спостерігати як дощі, так і перший сніг.

У суботу, 2 листопада, активний циклон принесе нестійку та вітряну погоду. Очікуються невеликі, а подекуди і помірні дощі. У північних та частково західних областях можливий мокрий сніг і снігова крупа. Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с, з поривами до 22 м/с. Температура повітря коливатиметься від +6 до +11°С, у західних і північних областях – від +2 до +7°С.

У неділю, 3 листопада, вночі істотних опадів не очікується, але вдень у північних і західних областях пройде дощ із мокрим снігом, тоді як в інших регіонах залишиться без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, з окремими поривами до 17 м/с. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2°С, а вдень – від +2 до +7°С.

Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про похолодання, яке очікується цими вихідними.

"Наступні вихідні – повна протилежність теперішнім. 2-3 листопада очікується похолодання, вночі до невеликого морозу, вдень у суботу не вище +4+10 градусів, а в неділю, 3-го листопада, у денні години не вище +1+6 градусів. Тому найближчі дні потрібно використати повною мірою, адже вони ще залишатимуться чудово теплими", – зазначила Діденко.

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