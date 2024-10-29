Синоптики попереджають українців про різке похолодання, сильні пориви вітру та мокрий сніг, які чекають нас на початку листопада.
Про це розповіли в сюжеті ТСН.
Цього року осінь в Україні здебільшого радує теплом, і останні дні жовтня не стануть винятком. Проте вже наприкінці тижня очікується зниження температури, дощі, а в деяких регіонах навіть мокрий сніг, про що повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.
"Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, поривчастий вітер та короткочасні дощі, які місцями у західних та північних регіонах поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу”, – зазначив Кібальчич.
1 листопада вночі невеликі дощі пройдуть на крайньому сході, в Приазов'ї та Криму, а вдень – у північно-західних областях. В інших регіонах опадів не прогнозується. Однак у вихідні українці зможуть спостерігати як дощі, так і перший сніг.
У суботу, 2 листопада, активний циклон принесе нестійку та вітряну погоду. Очікуються невеликі, а подекуди і помірні дощі. У північних та частково західних областях можливий мокрий сніг і снігова крупа. Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с, з поривами до 22 м/с. Температура повітря коливатиметься від +6 до +11°С, у західних і північних областях – від +2 до +7°С.
У неділю, 3 листопада, вночі істотних опадів не очікується, але вдень у північних і західних областях пройде дощ із мокрим снігом, тоді як в інших регіонах залишиться без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, з окремими поривами до 17 м/с. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2°С, а вдень – від +2 до +7°С.
Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про похолодання, яке очікується цими вихідними.
"Наступні вихідні – повна протилежність теперішнім. 2-3 листопада очікується похолодання, вночі до невеликого морозу, вдень у суботу не вище +4+10 градусів, а в неділю, 3-го листопада, у денні години не вище +1+6 градусів. Тому найближчі дні потрібно використати повною мірою, адже вони ще залишатимуться чудово теплими", – зазначила Діденко.
Останні новини України:
Циклон накриє Україну: синоптик розповів, у яких областях буде негода.
"Цей сезон не такий, як інші сезону": графіки відключення електроенергії введуть, названо ймовірну дату.
Як підготувати грядку під часник восени: правила гарантованого врожаю від господинь.